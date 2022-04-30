Три пути российского футбола в условиях санкций

«Есть вопрос относительно Азиатской конфедерации: почему считается, что инициатива будет точно одобрена? Мне кажется, во-первых, эта процедура не быстрая, во-вторых, на нее нужно согласование ФИФА, в-третьих, насколько я понимаю, нужно согласие членов Азиатской конфедерации, а туда входит и Япония, которая недружественно относится к России, туда входит и Австралия, про которую можно сказать то же самое. Мне не кажется, что этот вариант реален. Если говорить о «внутреннем» развитии, в случае, если российский футбол будет надолго изолирован, это оптимальный вариант. Нужно заниматься инфраструктурой внутри страны, необходимо те деньги, которые тратились и тратятся на легионеров и заработные платы российских футболистов, направлять на строительство манежей, крытых стадионов, которые необходимы в регионах. Нужно также переформатировать наш чемпионат, это возвращение к системе «весна-осень». В футбол в России нужно играть летом. Это возможность для развития центров подготовки и спортивных футбольных баз в стране, которые были построены в том числе к чемпионату мира и которые были мало использованы. Попытка дождаться или пересидеть вряд ли конструктивна. Надеяться на то, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время будут снисходительны, мне кажется, это неверно. Скорее всего, это игра против нас вдолгую».