Три пути российского футбола в условиях санкций

Российский футбольный союз прорабатывает, как и где будут играть сборная и клубы. Он уже подготовил три разных сценария, пишет РБК. Организация прибегнет к одному из них, когда получит ответ от Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), куда РФС подал жалобу на ФИФА и УЕФА. Те в конце февраля отстранили российские клубы и национальную сборную от участия в международных соревнованиях.
РФС рассматривает три «ключевых сценария развития российского футбола»: «европейский», «азиатский» и «внутренний».
Если суд удовлетворит жалобу РФС и согласится вновь допустить до международных соревнований российскую сборные и клубы, организация выберет «европейский» сценарий. По нему вплоть до снятия санкций национальная команда будет регулярно играть товарищеские матчи и попробует поучаствовать в неевропейских международных турнирах. Во внутреннем чемпионате предлагается проводить больше встреч в качестве компенсации еврокубковых матчей.
Если суд не примет жалобу РФС и запрет останется в силе, то организация воспользуется либо «азиатским», либо «внутренним» сценарием. «Азиатский» предполагает выход РФС из состава УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). В таком случае российская сборная будет квалифицироваться на мундиали через игры с участниками AFC, а клубы — участвовать в азиатских еврокубках вроде Азиатской лиги чемпионов.
Третий сценарий, именуемый «внутренним», фокусируется на развитии отечественного чемпионата и товарищеских матчах с «дружественными странами». Причем речь идет как об играх сборных, так и о матчах между клубами.
У каждого из трех сценариев развития отечественного футбола есть свои недостатки. При «европейском» — непонятно, как долго будут действовать санкции со стороны ФИФА и УЕФА. При «азиатском» — низкий уровень турниров и невозможность вернуться в европейскую федерацию в среднесрочной перспективе. При «внутреннем» сценарии — заметное падение уровня российского футбола.
Самым предпочтительным из трех является «европейский» сценарий, но более реалистичным представляется «внутренний», констатирует футбольный журналист Артем Локалов:
Артем Локалов, футбольный журналист:
«Есть вопрос относительно Азиатской конфедерации: почему считается, что инициатива будет точно одобрена? Мне кажется, во-первых, эта процедура не быстрая, во-вторых, на нее нужно согласование ФИФА, в-третьих, насколько я понимаю, нужно согласие членов Азиатской конфедерации, а туда входит и Япония, которая недружественно относится к России, туда входит и Австралия, про которую можно сказать то же самое. Мне не кажется, что этот вариант реален. Если говорить о «внутреннем» развитии, в случае, если российский футбол будет надолго изолирован, это оптимальный вариант. Нужно заниматься инфраструктурой внутри страны, необходимо те деньги, которые тратились и тратятся на легионеров и заработные платы российских футболистов, направлять на строительство манежей, крытых стадионов, которые необходимы в регионах. Нужно также переформатировать наш чемпионат, это возвращение к системе «весна-осень». В футбол в России нужно играть летом. Это возможность для развития центров подготовки и спортивных футбольных баз в стране, которые были построены в том числе к чемпионату мира и которые были мало использованы. Попытка дождаться или пересидеть вряд ли конструктивна. Надеяться на то, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время будут снисходительны, мне кажется, это неверно. Скорее всего, это игра против нас вдолгую».
В конце марта ФИФА на заседании в Катаре не стала исключать Россию из своего состава. «Если мы не будем объединять людей во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», — заявил тогда президент организации Джанни Инфантино.