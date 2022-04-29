"Спартак" почти спасен: появились слухи о новом устройстве РПЛ

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48 минут назад

РПЛ со следующего сезона расширят до 18 клубов

Евро-футбол.Руиещё 1

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги примут участие 18 клубов.

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Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что Российская премьер-лига будет расширена до 18 команд в новом сезоне. Последние две команды (15-я и 16-я) после окончания сезона не покинут лигу напрямую, как это было ранее.

Между клубами Футбольной национальной лиги (3-е и 4-е место) и Российской премьер-лиги (15-е и 16-е место) будут проведены стыковые матчи. 13-я и 14-я команды элитного дивизиона сохранят свою прописку на следующий год.

Ранее Российский футбольный союз отклонил предложение РПЛ о расширении лиги и отложил этот вопрос на май.

Футбол,Иван Карпов,РФС,
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