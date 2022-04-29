Анти-юбилей «Барселоны» - команда не забивает со штрафных уже 50 матчей подряд

С уходом Лионеля Месси «Барселона» перестала забивать со штрафных ударов. Как сообщает испанское издание AS, на этой неделе исполнилось уже 50 матчей, как «Барселона» не забивала со штрафного удара.

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В последний раз это сделал Лионель Месси в матче с «Валенсией» 2 мая прошлого года.

Если раньше при каждом опасном штрафном ударе «Камп Ноу» приходил в возбуждение еще когда Месси только подходил к мячу, то сейчас при штрафных на поле воцаряется бардак - Усман Дембеле, Жорди Альба, Дани Алвес, Херард Пике и даже Мемфис Депай начинают спорить за право пробить.