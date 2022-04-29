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1 час назад

«Делал фото в разных костюмах и улетал в Италию». Генич — о работе Манчини в «Зените»

Чемпионат.com

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал историю, как бывший главный тренер «Зенита» находил время для поездок в Италию во время сезона.

Генич рассказал, как тренер Зенита прогуливал тренировки ради "любви в Италии"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Абсолютно все журналисты знают историю со слов надёжных или ненадёжных источников о том, как Роберто Манчини приходил в понедельник или вторник с фотографом на базу, переодевался, фотографировался в разных позах и с разных ракурсов, а потом у него была какая-то любовь в Италии, он улетал и возвращался к матчу.

А на сайте «Зенита» всё время появлялись фотографии Манчини в деле, как он работает, всё время в разной форме. Игроки это знали, журналисты это знали, но никто из официальных лиц это не произносил это вслух», — рассказал Генич в видео, опубликованном на Youtube-канале DASH.

Футбол,Роберто Манчини,Константин Генич,Зенит,
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