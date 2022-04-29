Терюшков предложил ввести миллионные штрафы за критику судей

«Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей. Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России. Плохая тенденция, когда с каждой игрой становится все больше критики. Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей», — приводятся в материале слова Терюшкова.