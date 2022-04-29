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44 минуты назад

Терюшков предложил ввести миллионные штрафы за критику судей

Елена Прошина

Необходимо ввести серьезные штрафы за критику работы судей на матчах чемпионата России по футболу со стороны менеджеров, тренеров и игроков. С таким предложением в беседе с «РИА Новости» выступил член комитета Госдумы по физкультуре и спорту и участник наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков.

Терюшков предложил ввести миллионные штрафы за критику судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей. Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России. Плохая тенденция, когда с каждой игрой становится все больше критики. Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей», — приводятся в материале слова Терюшкова.

По его мнению, данная мера сразу бы убрала «истерию». Терюшков добавил, что штрафовать критиков нужно по «прогрессивной шкале», начиная с одного миллиона рублей.

«Вот в хоккее такого нет, там судья — непререкаемый авторитет. А у нас из судей сделали пацанов для битья, это неправильно», — отметил он.

Терюшков подчеркнул, что тенденция критиковать работу рефери является очень тревожной и «ни к чему хорошему не приведет».

Футбол,Роман Терюшков,Минспорт России,Госдума,
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