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Последний шанс на оживление интриги в РПЛ

Московское «Динамо» неделю назад проиграло ЦСКА. Вопрос о чемпионстве «Зенита» практически отпал. Шесть очков форы - это много Особенно за четыре тура до окончания первенства. Кроме того, по дополнительным показателям команда Сергея Семака тоже превосходит бело-голубых. То есть фактически динамовцам нужно набрать в оставшееся время аж на семь баллов больше лидера.

Поверить в такой расклад сложно. К тому же календарь у действующего чемпиона даже полегче. Главное испытание ждёт сине-бело-голубых в ближайшем туре. «Локомотив» при всей своей нестабильности в пяти предыдущих турах проиграл лишь однажды - 1:4 от «Ростова» с удалением Тикнизяна на 36-й минуте. В трёх последних матчах с участием «железнодорожников» забивалось как минимум три мяча. Сделать ставку на тотал больше 2.5 гола предлагается с коэффициентом 1.52. Если зрители увидят три и более мяча, с 2000 рублей вы получите 3040 рублей.

«Зенит» точно останется без золотого дубля, поскольку 10 дней назад вылетел из Кубка России от рук «Алании». Зато в чемпионате России полнейший порядок. Три победы подряд, да ещё и с удивительной стабильностью. Дело в том, что все они добыты с разницей в два гола. 2:0 с «Ахматом», 3:1 с «Уралом» и «Краснодаром». Букмекер Winline предлагает заключить пари на продолжение тенденции за 4.00.

Долгожданная коронация Карло Анчелотти

Мудрый Анчелотти работает главным тренером уже 20 лет. Полка с трофеями давно забита под завязку. Итальянец трижды брал Лигу чемпионов, а ещё выигрывал чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии. Для фулл-хауса не хватает только Испании. Первый заход в «Реал» получился не до конца успешным: Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании были, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира - тоже.

С Ла Лигой тогда не сложилось. Зато теперь долгожданное чемпионство никуда не денется. Ведь за пять туров до окончания сезона ближайший преследователь отстаёт аж на 15 очков. Получается, «королевскому клубу» достаточно хотя бы раз не проиграть в пяти оставшихся матчах. Просто формальность. Сделать это в родных стенах, конечно, гораздо приятнее. Благо что в субботу на «Сантьяго Бернабеу» пожалует «Эспаньол». Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.50.

Анчелотти планирует поберечь ключевых футболистов и провести широкую ротацию. Впереди ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», где устроит только победа. Лишний раз нагружать лидеров чревато. Это повышает шансы каталонцев, хотя никакой турнирной мотивации у них нет. Спокойно идут в середине таблицы и ни на что не претендуют. Стоит рассмотреть «обе команды забьют», на который Winline даёт коэффициент 1.80..Эта ставка доезжала в четырёх последних играх с участием «сливочных».

Антонио Конте в погоне за Лигой чемпионов

Битва за четвёртое место в чемпионате Англии проходит странно. Претенденты ведут себя слишком по-джентельменски, постоянно пропуская друг друга вперёд. «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» идут на серии из двух поражений, у «Вест Хэма» одно очко в трёх турах. Главными претендентами стали «Арсенал» и «Тоттенхэм», хотя они тоже много ошибались.

Антонио Конте выдал мощный отрезок на рубеже марта и апреля, но в двух последних матчах АПЛ набрал всего одно очко. Причина - в ужасной реализации моментов. Лондонцы не смогли забить «Брайтону» и «Брентфорду», хотя обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Сделать ставку на то, что «Тоттенхэм» снова останется без голов, предлагается за 4.50. Многовато, правда?

Объяснение на поверхности - в Лондон наведается «Лестер». Он хоть и замыкает топ-10, но пропускает очень часто. К тому же «лисы» в четверг проводили полуфинальный матч Лиги конференций с «Ромой», а «шпоры» готовились в недельном цикле. Преимущество в свежести явно будет на стороне хозяев. Winline даёт 1.47 на победу «Тоттенхэма».

Бывший тренер «Спартака» против обстоятельств

Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг» в начале декабря. К тому моменту клуб проваливал сезон. Бывший тренер «Спартака» разобрался с хаосом на опыте: результаты моментально улучшились, причём по всем фронтам. Длительная беспроигрышная серия, выход в финал Кубка Германии и успешная евровесна - на Тедеско в Лейпциге не могут нарадоваться.

В то же время плотный график и большое количество турниров чреваты проблемами. Четверг - Лига Европы, воскресенье - чемпионат Германии. Времени на отдых практически нет, возможности для ротации скромны, а сбавлять обороты нельзя. «Быки» находятся на четвёртом месте в Бундеслиге, в спину дышат «Фрайбург», «Унион» и «Кёльн». Оставаться без Лиги чемпионов - значит, лишиться солидных призовых от УЕФА. Выход один - побеждать.

Соперник вроде бы именитый - «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. На деле чёрно-белые провалили сезон: 11-е место, колоссальные игровые проблемы. Шансы на еврокубки потеряны, борьба за выживание тоже не грозит. Можно с чистой совестью сыграть в удовольствие, на публики. К тому же в двух предыдущих очных встречах забивалось по пять голов. Заключить пари на тотал больше 4.5 мяча можно за 4.00.