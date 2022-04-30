СМИ: Абрамович пожертвует средства от продажи "Челси" пострадавшим на Украине

СМИ считают, что миллиардер Роман Абрамович начал саботировать продажу футбольного клуба «Челси». За 48 часов до финальных презентаций он внезапно объявил о повышении цены на £500 млн, сообщает издание «Чемпионат».

Фото: Reuters Reuters

Финальная презентация всех кандидатов должна состояться в конце этой недели. Им нужно представить планы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», а также проект финансирования «Челси» в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Изначально £1 млрд должны пойти на развитие «Челси» и поступить в бюджет команды, еще £2 млрд отправиться на счёт фонда для пострадавших на Украине.

Повышение ставки на £ 500 млн касается как раз «благотворительной части», которой распоряжается сам Абрамович. Источники британских СМИ сообщают, что данная сумма необходима для учреждения фонда, поэтому эти средства должны стать доступны сразу же после заключения сделки.

Отмечается, что претенденты на покупку удивились повышению, но отказываться от участия в торгах всё равно не собираются.

СМИ также считают, что деньги либо действительно пойдут на благотворительность, либо будут помещены на счёт условного депонирования. Там они будут заморожены на неопределённый срок. Возможно, пока Абрамовича не уберут из санкционного списка правительства Британии.

Российский предприниматель Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года, и выставил его на продажу в начале марта. Перед этим Лондон включил его в свой санкционный список на фоне военной спецоперации России на Украине.