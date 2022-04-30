Криштиану Роналду снялся с новорожденной дочерью

«Семья важнее всего, и Криштиану Роналду оказывает поддержку своим близким в это чрезвычайно трудное время. Мы можем подтвердить, что он не будет участвовать в матче против "Ливерпуля" на "Энфилде" во вторник. Мы подчеркиваем просьбу его семьи о неприкосновенности частной жизни», - сообщила пресс-служба клуба «Манчестер Юнайтед».