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40 минут назад

Криштиану Роналду снялся с новорожденной дочерью

Елена Прошина

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» футболист Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях фото с новорожденной дочерью. Он назвал ее «любовью всей жизни». Об этом пишет «Газета.Ru».

Криштиану Роналду снялся с новорожденной дочерью
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Роналду и его невеста Джорджина Родригес ждали двух детей. Но, несмотря на все усилия врачей, мальчик после родов скончался. Девочку специалистам удалось спасти.

Роналду поблагодарил фанатов за поддержку

Малышка - не первый ребенок у футболиста, напоминает издание. Вместе с гражданской женой он воспитывает Криштиану-младшего (11 лет), а также четырехлетних Еву, Матео и Алану Мартину.

соцсети

Из-за гибели младшего сына, сообщает РИА «Новости», Роналду пропустил матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля».

«Семья важнее всего, и Криштиану Роналду оказывает поддержку своим близким в это чрезвычайно трудное время. Мы можем подтвердить, что он не будет участвовать в матче против "Ливерпуля" на "Энфилде" во вторник. Мы подчеркиваем просьбу его семьи о неприкосновенности частной жизни», - сообщила пресс-служба клуба «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Алан Мартин,Джорджина Родригес,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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