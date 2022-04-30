Леонид Слуцкий высказался о возможной отставке

«Доработаю ли этот сезон? Вы можете задать этот вопрос руководству клуба. У нас есть внутренние определённые договорённости. У «Рубина» есть возможность разорвать со мной контракт без любых выплат

Хотел бы я доработать в «Рубине» до конца сезона? Если ты хлебаешь такой большой ложкой, то надо хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция. У клуба может бы иная позиция», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».