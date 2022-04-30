Умер влиятельный футбольный агент Мино Райола

«С глубокой печалью мы сообщаем о смерти самого лучшего футбольного агента. Мино боролся до конца, как сражался он за интересы игроков. Он написал новую главу в истории современного футбола, его дело будет продолжено. Мы благодарим всех за поддержку, которую мы получили в эти тяжелые времена», - говорится в сообщении.