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1 час назад

Умер влиятельный футбольный агент Мино Райола

Илья Родин

Влиятельный итальянский футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение его семьи в социальных сетях.

Умер влиятельный футбольный агент Мино Райола
Фото: EPAEPA

«С глубокой печалью мы сообщаем о смерти самого лучшего футбольного агента. Мино боролся до конца, как сражался он за интересы игроков. Он написал новую главу в истории современного футбола, его дело будет продолжено. Мы благодарим всех за поддержку, которую мы получили в эти тяжелые времена», - говорится в сообщении.

РБК напоминает, что Райола был агентом таких звезд футбола, как Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Генрих Мхитарян и Маттейс де Лигт.

28 апреля ТАСС сообщал о том, что Мино Райола неоднократно опровергал публикации в СМИ о своей кончине.

«Мое текущее состояние здоровья для интересующихся: зол, что меня второй раз за четыре месяца убивают. Кажется, также в состоянии и воскресить», - написал он после выхода одной из таких статей.

Футбол,Генрих Мхитарян,Поль Погба,
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