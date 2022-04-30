Умер влиятельный футбольный агент Мино Райола

Влиятельный итальянский футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение его семьи в социальных сетях.
«С глубокой печалью мы сообщаем о смерти самого лучшего футбольного агента. Мино боролся до конца, как сражался он за интересы игроков. Он написал новую главу в истории современного футбола, его дело будет продолжено. Мы благодарим всех за поддержку, которую мы получили в эти тяжелые времена», - говорится в сообщении.
РБК напоминает, что Райола был агентом таких звезд футбола, как Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Генрих Мхитарян и Маттейс де Лигт.
28 апреля ТАСС сообщал о том, что Мино Райола неоднократно опровергал публикации в СМИ о своей кончине.
«Мое текущее состояние здоровья для интересующихся: зол, что меня второй раз за четыре месяца убивают. Кажется, также в состоянии и воскресить», - написал он после выхода одной из таких статей.