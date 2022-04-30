«Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский «Реал» победил барселонский «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги и выиграл чемпионат Испании.

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Встреча завершилась со счетом 4:0.

На 33-й минуте бразильский нападающий мадридцев Родриго получил пас от соотечественника Марсело и нанес точный удар в нижний угол ворот, открыв счет. Через 11 минут Родриго оформил дубль, когда воспользовался ошибкой обороны гостей и точно пробил с близкой дистанции.

На 55-й минуте француз Эдуарду Камавинга убежал в контратаку, отдал передачу вразрез на форварда Марко Асенсио, который довел дело до разгрома. Вышедшие на замену Иско и француз Карим Бензема соорудили 4-й гол «Реала» на 72-й минуте, однако судья Хосе Луис Мунуэра Монтера, воспользовавшись VAR, вскоре его отменил из-за офсайда. Все же Бензема добился своего на 81-й минуте, когда точно пробил в касание в нижний угол ворот после передачи Винисиуса Жуниора.

«Реал» стал чемпионом Испании в 35-й раз. Это рекордный показатель. Лучшей командой Ла Лиги «Реал» стал за 4 тура до финиша, набрав 81 очко. От «Севильи» клуб отделяют 17 очков, а от имеющей игру в запасе «Барселоны» — 18. В следующем матче Примеры «Реал» в гостях сыграет с мадридским «Атлетико» 8 мая.