Марсело установил "вечный" рекорд "Реала"

В 34-м туре чемпионата Испании "Реал" разгромил "Эспаньол" (4:0) и завоевал чемпионский титул. Для Марсело этот трофей стал 24-м в составе королевского клуба. По этому показателю бразилец опередил Франсиско Хенто (23).

33-летний Марсело с "Реалом" выиграл шесть чемпионатов Испании, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.