"Зенит" пожелал своим болельщикам неспокойной ночи

Пресс-служба "Зенита" в социальных сетях опубликовала пост, в котором обратилась к болельщикам после чемпионского матча петербургской команды.
"Неспокойной ночи, Город победителей!" - говорится в посте петербургского клуба.
Петербургский клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 27-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над "Локомотивом". Голами отметились Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. В трех оставшихся турах никто из преследователей не сможет обойти команду из Санкт-Петербурга. Второе место по-прежнему занимает "Динамо". На третью позицию сегодня поднялся "Сочи", разгромив казанский "Рубин" 6:0.
Завтра ЦСКА в случае победы над "Ахматом" может сместить с этой строчки клуб из краснодарского края. Ранее экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко сравнил "Зенит" со "Спартаком" 90-х годов.