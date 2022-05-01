"Зенит" пожелал своим болельщикам неспокойной ночи

Пресс-служба "Зенита" в социальных сетях опубликовала пост, в котором обратилась к болельщикам после чемпионского матча петербургской команды.

Петербургский клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 27-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над "Локомотивом". Голами отметились Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. В трех оставшихся турах никто из преследователей не сможет обойти команду из Санкт-Петербурга. Второе место по-прежнему занимает "Динамо". На третью позицию сегодня поднялся "Сочи", разгромив казанский "Рубин" 6:0.