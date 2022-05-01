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1 час назад

Тренер "Зенита" Семак назвал непростой чемпионскую победу над "Локомотивом"

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 27 тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" (3:1), после которого его подопечные завоевали титул чемпионов России. Слова Семака передает "Спорт-Экспресс".

Тренер "Зенита" Семак назвал непростой победу над "Локомотивом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Игра была непростой. В первом тайме была нервозность. Но смогли отыграться, создавали неплохие моменты. Во втором тайме перестроилось, нервозность ушла. Рад, что мы увеличили разрыв в счете и избежали нервной концовки", — сказал Семак.

Петербургский клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом РПЛ. В трех оставшихся турах никто из преследователей не сможет обойти команду из Санкт-Петербурга. Второе место по-прежнему занимает "Динамо". На третью позицию сегодня поднялся "Сочи", разгромив казанский "Рубин" 6:0.

Завтра ЦСКА в случае победы над "Ахматом" может сместить с этой строчки клуб из краснодарского края. Ранее "Зенит" пожелал своим болельщикам неспокойной ночи.

Футбол,Сергей Семак,Динамо,Зенит,
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