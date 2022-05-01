«Реал» захотел вернуть Роналду

Этим летом Криштиану Роналду может совершить сенсационное возвращение в «Реал», поскольку мадридский клуб все больше стремятся к воссоединению с португальской звездой. Об этом сообщает издание Mirror.
«Его выступления в Англии вызвали ажиотаж на «Бернабеу»: влиятельные ключевые фигуры в клубе желают возвращения Роналду, считая, что он гарантированно поможет команде с голами в Ла Лиге», - пишет издание.
Отмечается, что уход в «Реал» может быть связан с новым наставником МЮ. В нынешнем апреле главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал нидерландский специалист Эрик тен Хаг.
Пока неясно, рассматривает ли он 37-летнего Роналду как «ключ к ближайшему будущему «Юнайтед».
«И Сульшер, и Рангник почти никогда не оставляли Роналду в стороне, когда он был в форме. Но Тен Хаг планирует для команды новое будущее, построенное на энергии и молодости, и Роналду не будет гарантировано играть в каждом матче. Это не очень понравится иконе МЮ, который по праву может указать на свой голевой рекорд как на доказательство того, что он заслуживает быть первым именем в команде», - пишет Mirror.
Недавно португалец забил свой 100-й гол в Премьер-лиге. Нынешний сезон называют выдающимся для Роналду. 37-летний форвард забил 23 гола, несмотря на провальное выступление МЮ.
Контракт Роналду с англичанами закончится в 2023 году. Стоимость нападающего оценивается в 35 миллионов евро.