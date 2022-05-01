«Реал» захотел вернуть Роналду

«И Сульшер, и Рангник почти никогда не оставляли Роналду в стороне, когда он был в форме. Но Тен Хаг планирует для команды новое будущее, построенное на энергии и молодости, и Роналду не будет гарантировано играть в каждом матче. Это не очень понравится иконе МЮ, который по праву может указать на свой голевой рекорд как на доказательство того, что он заслуживает быть первым именем в команде», - пишет Mirror.