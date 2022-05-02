Литвинов считает, что "Спартак" может прервать гегемонию "Зенита"

- Сейчас все команды понимают, что в "Зените" очень сильный подбор игроков. Реально звезды - люди, которые играли в "Барселоне". И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что всё возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас - найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию, - передает слова Литвинова "СЭ".