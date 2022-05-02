Литвинов считает, что "Спартак" может прервать гегемонию "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о гегемонии "Зенита" в чемпионате России.
- Сейчас все команды понимают, что в "Зените" очень сильный подбор игроков. Реально звезды - люди, которые играли в "Барселоне". И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что всё возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас - найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию, - передает слова Литвинова "СЭ".
В 27 туре Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" победил на своем поле московский "Локомотив" со счетом 3:1 и обеспечил себе золотые медали текущего розыгрыша чемпионата России. Это уже четвертое чемпионство сине-бело-голубых подряд, ранее в истории российского футбола была только одна подобная серия - шесть подряд титулов "Спартака" с сезона-1996 по сезон-2001. Атакующий полузащитник "Зенита" Малком в 2019 году перешел в петербургский клуб из "Барселоны", сумма трансферной компенсации составила 40 миллионов евро.