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1 час назад

Зарема про Мешкова: «Интересно, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА – другое. Какой толк от ЭСК?»

Sports.ruиещё 1

Зарема Салихова считает решения арбитра Виталия Мешкова непоследовательными.

Зарема Салихова недовольна судейством Мешкова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На 6-й минуте матча 27-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:0) Мешков не назначил пенальти в ворота гостей, когда Яка Бийол коснулся ногой ноги соперника, и тот упал в штрафной площади армейцев.

Схожее единоборство произошло на 72-й минуте матча 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:2). Мешков после вмешательства другого видеоассистента Владислава Безбородова посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и назначил пенальти за фол Максимилиано Кофрие.

«Очень показательный матч с участием Мешкова. Игрок «Ахмата» попытался скосплеить Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в нашей игре с «Ростовом», но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Хотя эпизоды идентичны, и судья тот же самый. То ли у арбитров генетическая память с двухтысячных годов, когда ЦСКА судили по-особому, то ли особый это сам Мешков.

И какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет? Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться, подробно и публично.

Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА – другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями. Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей. Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», – заявила жена владельца «Спартака».

Футбол,Зарема Салихова,Владислав Безбородов,Виталий Мешков,РФС,Спартак,
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