Зарема Салихова недовольна судейством Мешкова

Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА – другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями. Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей. Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», – заявила жена владельца «Спартака».