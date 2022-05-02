Семин: только моё возвращение способно прервать гегемонию «Зенита»

«Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет. В чём была сила чемпионского «Локомотива под моим руководством? В первую очередь правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе», - подчеркнул Юрий Сёмин.