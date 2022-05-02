Семин: только моё возвращение способно прервать гегемонию «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что чемпионская серия футбольного клуба «Зенит» прервется в том случае, если он вернется к тренерской деятельности. Об этом пишет издание «Спорт День За Днём».
«Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет. В чём была сила чемпионского «Локомотива под моим руководством? В первую очередь правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе», - подчеркнул Юрий Сёмин.
Отмечается, что «Зенит», за счет победы в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1), обеспечил себе досрочное чемпионство в чемпионате России сезона-2021/2022.
Издание напомнило, что петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал чемпионский титул, если не учитывать победы советского времени. Четыре из восьми побед были одержаны подряд.