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1 час назад

Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков в сезоне-2022/23

Lenta.ru

Российские футбольные клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российские команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций. В том числе, отстранение коснулось женских и юношеских команд. Также из международных турниров исключили российскую сборную по мини-футболу.

В следующем сезоне Россию на европейских футбольных кубках должны были представить пять клубов. «Зенит» должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, серебряный призер Российской премьер-лиги, — в матчах квалификации ЛЧ. Обладатель Кубка России должен был выступить в Лиге Европы, а команды, занявшие третье и четвертое места, — в квалификации Лиги конференций.

Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.

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