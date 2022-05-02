Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков

Российские футбольные клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Российские команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций. В том числе, отстранение коснулось женских и юношеских команд. Также из международных турниров исключили российскую сборную по мини-футболу.

В следующем сезоне Россию на европейских футбольных кубках должны были представить пять клубов. «Зенит» должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, серебряный призер Российской премьер-лиги, — в матчах квалификации ЛЧ. Обладатель Кубка России должен был выступить в Лиге Европы, а команды, занявшие третье и четвертое места, — в квалификации Лиги конференций.