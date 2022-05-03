Место России в Лиге чемпионов получит Украина

Из-за бана УЕФА «Шахтёр» сыграет вместо «Зенита».

Фото: UEFA VIA GETTY IMAGES UEFA VIA GETTY IMAGES

Чтобы понять, кто и куда заявляется в еврокубки сезона-2022/2023, нужно смотреть таблицу коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2020/2021. Год назад Россия закончила на восьмой строчке, а Украина – на 12-й.

Чемпионат.com

Изначально прямая путёвка в группу ЛЧ гарантирована чемпионам только 10 лучших стран в рейтинге. Есть шансы и у чемпиона 11-й лиги, но это зависит от того, кто выиграет последнюю ЛЧ. Если победит та команда, которая пробилась ещё и через национальное первенство, то чемпион 11-й лиги в рейтинге отправляется сразу в группу ЛЧ. Например, так было в этом сезоне: «Челси» выиграл Лигу чемпионов и пробился через АПЛ – в результате чемпион 11-й лиги (турецкий «Бешикташ») отправился сразу в группу ЛЧ.

Теперь мы знаем, что России не будет в еврокубках в следующем сезоне. Это значит, что вместо нас восьмой лигой становится бельгийская. Ну и дальше все страны смещаются на одну позицию вверх. Таким образом получается, что Украина будет заявлять клубы не как 12-я лига, а как 11-я. Об этом УЕФА объявил официально в своём пресс-релизе.

Расклад в Лиге чемпионов плюс-минус понятен. С огромной вероятностью в турнире победит «Сити», «Ливерпуль» или «Реал». Очень мало шансов у «Вильярреала», который проиграл первый матч 0:2 (по игре там должен был быть разгром). Несмотря на это, «Ливерпуль» в последнем туре АПЛ приберёг сразу четырёх ключевых игроков – Трента, Тьяго, Фабиньо и Салаха. Скорее всего, «Вильярреал» вылетит уже сегодня – на это стоит рассчитывать украинским болельщикам.