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55 минут назад

Экс-тренер "Спартака" Рианчо заявил, что легионеры больше не захотят играть в РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что иностранные футболисты больше не захотят играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отстранения команд из России от еврокубков, передает "Спорт-Экспресс".

Экс-тренер "Спартака": Легионеры больше не захотят играть в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У легионеров пропадет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту ситуацию", - сказал Рианчо.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов – из еврокубков в cезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой. С учетом отстранения российские клубы рискуют остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов после окончания отстранения.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался об отстранении российских футболистов от участия в международных турнирах.

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