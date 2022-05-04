Экс-тренер "Спартака": Легионеры больше не захотят играть в РПЛ

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что иностранные футболисты больше не захотят играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отстранения команд из России от еврокубков, передает "Спорт-Экспресс".

"У легионеров пропадет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту ситуацию", - сказал Рианчо.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов – из еврокубков в cезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой. С учетом отстранения российские клубы рискуют остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов после окончания отстранения.