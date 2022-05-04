Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Тихонов заявил, что российских футболистов надо собрать и выкинуть

Газета.Ruиещё 1

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов эмоционально высказался об уровне игры российских футболистов.

Тихонов: российских футболистов надо собрать и выкинуть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол. УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют. Никакой дисциплины тренировочного процесса, это стадо баранов, у них нет самолюбия», — приводит слова Тихонова Metaratings.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов – из еврокубков в cезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.

С учетом отстранения российские клубы рискуют остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов после окончания отстранения.

Ранее сообщалось, что отстраненный от участия в групповом этапе Лиги чемпионов петербургский «Зенит» заменит новый чемпион Украины — донецкий «Шахтер».

Футбол,Александр Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Зенит,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители