Тихонов: российских футболистов надо собрать и выкинуть

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов эмоционально высказался об уровне игры российских футболистов.
«У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол. УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют. Никакой дисциплины тренировочного процесса, это стадо баранов, у них нет самолюбия», — приводит слова Тихонова Metaratings.
2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов – из еврокубков в cезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.
С учетом отстранения российские клубы рискуют остаться без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов после окончания отстранения.
Ранее сообщалось, что отстраненный от участия в групповом этапе Лиги чемпионов петербургский «Зенит» заменит новый чемпион Украины — донецкий «Шахтер».