Тихонов: российских футболистов надо собрать и выкинуть

«У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол. УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют. Никакой дисциплины тренировочного процесса, это стадо баранов, у них нет самолюбия», — приводит слова Тихонова Metaratings.