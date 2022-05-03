Напряжение в чемпионской гонке достигло предела

Гвардиола и Клопп близки к очному финалу Лиги чемпионов. Но нужен еще шаг.

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3 и 4 мая пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Во вторник «Вильярреал» примет «Ливерпуль», а днем позже нас ждет вторая часть противостояния «Реала» и «Манчестер Сити». Получи фрибет 2000 рублей от Winline сразу же после регистрации и сделай ставку на своего фаворита бесплатно, не рискуя своими деньгами!

Эмери сыграет достойно. Но на финал шансов нет

Даже магии Унаи Эмери не хватило, чтобы вывести «Вильярреал» в финал Лиги чемпионов. Испанцы не просто прыгнули выше головы, а сделали это не один раз, выбив из борьбы «Ювентус» и «Баварию». Но пройти еще и «Ливерпуль» - это слишком даже для четырехкратного победителя Лиги Европы.

В Англии, на «Энфилде», «Вильярреал» уверенно продержался первый тайм, не допустив опасных моментов у своих ворот. Но обидный гол в начале второго тайма после рикошета словно выпустил воздух из испанского клуба. Практически сразу пропустили второй гол. Могли мерсисайдцы забить и больше, но немного не повезло. При этом бросилось в глаза: «Вильярреал» даже при 0:2 не изменил своей тактики. Да, чуть выше поднялась линия обороны, но команда Эмери действовала очень осторожно. Возможно, даже чересчур.

Как теперь быть в домашнем матче? Хочешь - не хочешь, а придется идти вперед, раскрываться. Тем более, что «Ливерпуль», как и в предыдущих раундах плей-офф, наверняка будет играть по счету, не особенно настаивая на высоком темпе. Ведь у англичан идут разборки и на внутренней арене: за 4 тура до финиша отставание от «Ман Сити» всего 1 очко. Каждая осечка может стать решающей. Но, возможно, осечек и не будет, уж очень хороши лидеры.

Команда Юргена Клоппа будет играть по счету и, разумеется, добьется своего, пройдет в финал. Игра наверняка будет проходить не в самом высоком темпе. Вполне вероятно, что «Вильярреал» не проиграет, как до этого удалось в ответных матчах «Интеру» и «Бенфике». Букмекер Winline даёт 2.22 на то, что хозяева не проиграют.

«Реал» сможет совершить еще одну сенсацию?

А вот в среду нас ждет куда более интересное зрелище. В Англии «Манчестер Сити» обыграл «Реал» 4:3, хотя счет мог быть куда крупнее. Что ж, испанцы устояли, а теперь попробуют провернуть тот же трюк, что удался им в противостояниях с «ПСЖ» и «Челси». В обоих матчах команда Карло Анчелотти была на волоске, но Лука Модрич и особенно Карим Бензема в ключевые моменты были великолепны.

Испанский клуб подходит к ответному матчу в отличном настроении: на выходных «Реал» завоевал чемпионский титул в Примере. Да, это было понятно давно, но праздник всегда добавляет эмоций. А вот «Манчестер Сити» пока лидирует, но напряжение в чемпионской гонке АПЛ достигло предела. Впрочем, все в руках команды Пепа Гвардиолы: 4 победы в оставшихся 4 матчах гарантируют титул.

«Манчестер Сити» обладает зубодробительной атакой: забили дома 4, а могли и 6-7 легко. Но оборона «горожан» хороша только на фоне середняков и аутсайдеров АПЛ, а вот на фоне топовых соперников все выглядит не так здорово. Тот же Карим Бензема выжал максимум из своих шансов в Манчестере. В Мадриде должно быть точно так же - француз проводит лучший сезон в карьере, он - один из главных претендентов на «Золотой мяч». Поставить на гол Бензема можно за 2.08.

Если же говорить об исходе, то можно рискнуть и поставить на то, что «Реал» не проиграет. Сложно сказать, удастся ли «Королевскому клубу» провернуть финт, который удался уже дважды, но стоит помнить: «Сити» в этой игре устроит и ничья. Поставить на то, что «Реал» не проиграет, можно с коэффициентом 1.77.