Месси высказался против перехода Роналду в "ПСЖ"

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси негативно отреагировал на возможный переход в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Nacional.

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По информации источника, аргентинец даже готов покинуть клуб, если к нему присоединится 37-летний португалец. Однако сам Роналду не против выступить в дуэте с Месси.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, давно мечтавший пригласить Роналду, попытается переманить форварда из «МЮ» в летнее трансферное окно.

Также Аль-Хелаифи отметил, что предупредил Месси и его представителей о намерении не продавать 34-летнего форварда, контракт которого предусмотрен до 2023 года.

Напомним, что аргентинец провел за парижан 23 матча в чемпионате Франции, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и 13 результативными передачами.