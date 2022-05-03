Месси высказался против перехода Роналду в "ПСЖ"

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси негативно отреагировал на возможный переход в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, аргентинец даже готов покинуть клуб, если к нему присоединится 37-летний португалец. Однако сам Роналду не против выступить в дуэте с Месси.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, давно мечтавший пригласить Роналду, попытается переманить форварда из «МЮ» в летнее трансферное окно.
Также Аль-Хелаифи отметил, что предупредил Месси и его представителей о намерении не продавать 34-летнего форварда, контракт которого предусмотрен до 2023 года.
Напомним, что аргентинец провел за парижан 23 матча в чемпионате Франции, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и 13 результативными передачами.
24 апреля «ПСЖ» в матче с «Лансом» (1:1) в рамках 34-го тура Лиги 1 досрочно оформил титул чемпиона страны. Для Лионеля Месси, который отличился забитым мячом в этом матче, это первый чемпионский титул на клубном уровне не с «Барселоной». В составе каталонской команды игрок завоевал 35 трофеев.