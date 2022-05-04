"Ливерпуль" побил клубный рекорд по числу забитых мячей за сезон

Футболисты английского "Ливерпуля" установили клубный рекорд по количеству забитых мячей за сезон. В сумме мерсисайдцы забили 139 голов в нынешнем сезоне во всех турнирах, что является лучшим достижением команды в истории. "Ливерпуль" обыграл испанский "Вильярреал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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В первом тайме "Вильярреал" забил два мяча усилиями Булайе Диа и Франсиса Коклена. Во второй половине встречи "Ливерпуль" переломил ход игры, забив три мяча. Авторами точных ударов стали Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. 4 мая второго финалиста определят в очном споре мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити". В первом поединке "Сити" победил со счетом 4:3.

Ранее футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что он хочет сыграть с мадридским "Реалом" в финале Лиги чемпионов.