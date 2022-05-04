Дзюба одной фразой поздравил "Зенит" с победой в РПЛ

"Наговорил лишнего в другом эфире. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления перед Артемом. Я прав по сути, но не прав по форме. Не стоило мне опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Далее все пусть остается на его совести", — заявил Генич.