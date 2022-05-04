Дзюба одной фразой поздравил "Зенит" с победой в РПЛ

Футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба поздравил команду с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Поздравляю с чемпионством", - написал Дзюба в Telegram, прикрепив несколько фото с празднования "Зенита" на домашней арене.
30 апреля подопечные Сергея Семака благодаря победе над столичным "Локомотивом" (3:1) и поражению московского "Динамо" от екатеринбургского "Урала" стали досрочными чемпионами РПЛ. "Спартак" после 27 туров набрал 34 очка и занимает десятое место. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет пять баллов.
Ранее футбольный комментатор Константин Генич принес извинения за слова, сказанные в адрес футболиста петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
"Наговорил лишнего в другом эфире. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления перед Артемом. Я прав по сути, но не прав по форме. Не стоило мне опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Далее все пусть остается на его совести", — заявил Генич.