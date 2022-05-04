Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Генеральный директор «Зенита» Медведев рассказал о будущем Дзюбы в клубе

Газета.Ru

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем в команде форварда Артема Дзюбы.

Генеральный директор «Зенита» рассказал о будущем Дзюбы в клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

33-летний нападающий переподписал контракт с сине-бело-голубыми в 2020 году. Соглашение действует по схеме «2+1» и при выполнении определенных условий автоматически продлевается еще на один сезон.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Не за горами то время, когда все будет понятно. Нет сомнений, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне.

Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная где они будут продолжать свою карьеру», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, 30 апреля подопечные Сергея Семака благодаря победе над столичным «Локомотивом» (3:1) и поражению московского «Динамо» от екатеринбургского «Урала» стали досрочными чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 25 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач.

Ранее Дзюба одной фразой поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.

Футбол,Сергей Семак,Александр Медведев,Динамо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители