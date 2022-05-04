Генеральный директор «Зенита» рассказал о будущем Дзюбы в клубе

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем в команде форварда Артема Дзюбы.
33-летний нападающий переподписал контракт с сине-бело-голубыми в 2020 году. Соглашение действует по схеме «2+1» и при выполнении определенных условий автоматически продлевается еще на один сезон.
«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Не за горами то время, когда все будет понятно. Нет сомнений, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне.
Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная где они будут продолжать свою карьеру», — цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, 30 апреля подопечные Сергея Семака благодаря победе над столичным «Локомотивом» (3:1) и поражению московского «Динамо» от екатеринбургского «Урала» стали досрочными чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ).
В текущем сезоне Дзюба принял участие в 25 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач.
Ранее Дзюба одной фразой поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.