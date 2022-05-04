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1 час назад

РФС подготовил пакет мер налоговой поддержки футбола и перечень источников финансирования отрасли на сумму более 20 миллиардов рублей

Матч ТВиещё 6

Российский футбольный союз (РФС) подготовил пакет мер налоговой поддержки футбола, а также определился с возможными источниками дополнительного финансирования спортивной индустрии, сообщил РБК источник, близкий к попечительскому совету РФС, заседание которого состоялось 27 апреля.

Российскому футболу ищут помощь на 20 млрд рублей: РФС предлагает варианты
Фото: МатчТВМатчТВ

В РФС считают, что для развития спорта можно привлечь более 20 миллиардов рублей дополнительного финансирования ежегодно. Отрасли должны помочь также 0% НДС по спонсорским контрактам и возможность выплаты тренерам-иностранцам зарплаты на их счета в зарубежных банках, следует из документов, которые были подготовлены и представлены на заседании попечительского совета РФС.

Среди потенциальных источников финансирования назывались отчисления от букмекеров (плюс 9,2 млрд. руб) и отчисления от табака и алкоголя (плюс 13,8 млрд. руб) на развитие спорта, «компенсирующие вред здоровью от использования указанной продукции». Источник:РБК

Футбол,РФС,
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