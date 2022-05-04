Российскому футболу ищут помощь на 20 млрд рублей: РФС предлагает варианты

Российский футбольный союз (РФС) подготовил пакет мер налоговой поддержки футбола, а также определился с возможными источниками дополнительного финансирования спортивной индустрии, сообщил РБК источник, близкий к попечительскому совету РФС, заседание которого состоялось 27 апреля.

В РФС считают, что для развития спорта можно привлечь более 20 миллиардов рублей дополнительного финансирования ежегодно. Отрасли должны помочь также 0% НДС по спонсорским контрактам и возможность выплаты тренерам-иностранцам зарплаты на их счета в зарубежных банках, следует из документов, которые были подготовлены и представлены на заседании попечительского совета РФС.