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1 час назад

Форварда «Сельты» Мину приговорили к 4 годам тюремного заключения за изнасилование

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Суд Альмерии приговорил форварда «Сельты» Санти Мину к четырем годам тюремного заключения за изнасилование в 2017 году, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Испанский футболист получил тюремный срок за изнасилование
Фото: EPAEPA

По версии следствия, 16 июня 2017 года Мина вступил в сексуальный контакт с женщиной без ее согласия в машине своего друга футболиста Давида Голдара, которая была припаркована рядом с ночным клубом в городе Мохакаре.

26-летнему Мине также придется выплатить пострадавшей 50 тысяч евро в качестве компенсации. Ему назначен судебный запрет на приближение к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение 12 лет.

При этом суд оправдал Голдара, который не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить преступление.

Мина подаст апелляцию на вынесенный приговор. В нынешнем сезоне испанец провел за «Сельту» 31 матч и забил девять мячей.

Футбол,
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