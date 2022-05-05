Покинувшему "Химки" Габулову грозит отстранение от футбола

Бывшему вратарю сборной России Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщает «Чемпионат». Данный вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).

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«Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча «Химки» — «Уфа». Именно возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб», — сообщил источник.

Напомним, что сегодня стало известно о его уходе с поста генерального директора подмосковных «Химок». Он занимал эту должность с декабря 2021 года.

Стоит отметить, что в подобную ситуацию попадал бывший начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина. Он дважды за свою карьеру заходил в судейскую. После первого раза Сухина был дисквалифицирован. Во втором случае клуб наказали проведением одного домашнего матча на нейтральном поле — не в пределах Москвы.