Покинувшему "Химки" Габулову грозит отстранение от футбола

Бывшему вратарю сборной России Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщает «Чемпионат». Данный вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).
«Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча «Химки» — «Уфа». Именно возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб», — сообщил источник.
Напомним, что сегодня стало известно о его уходе с поста генерального директора подмосковных «Химок». Он занимал эту должность с декабря 2021 года.
Стоит отметить, что в подобную ситуацию попадал бывший начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина. Он дважды за свою карьеру заходил в судейскую. После первого раза Сухина был дисквалифицирован. Во втором случае клуб наказали проведением одного домашнего матча на нейтральном поле — не в пределах Москвы.
«Химки» после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 29 очков и занимают 12 позицию в таблице. В прошлом туре команда Сергея Юрана сыграла вничью с «Уфой» 1:1. В следующем туре «Химки» сыграют с «Зенитом».