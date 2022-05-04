Алиев рассказал, как санкции УЕФА повлияют на мини-футбол России

"Решение исполкома УЕФА неожиданностью для нас не стало. На недавнем совещании с клубами Парибет-Суперлиги мы рассматривали два варианта календаря: с официальными международными стартами и без них. Увы, случился второй вариант, и мы расстроены сложившейся ситуацией, но называть ее безвыходной не собираемся. Мы больше внимания и сил бросим на развитие внутренних резервов, на поддержку наших массовых, юношеских и любительских соревнований, на региональную активность, эта ситуация только сплотит нас и позволит стать сильнее", - сказал Алиев.