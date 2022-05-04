Алиев рассказал, как санкции УЕФА повлияют на мини-футбол России

Решение об отстранении российских футбольных клубов и сборных от участия в международных турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделают Ассоциацию мини-футбола России (АМФР) только сильнее. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент АМФР Эмиль Алиев.
В понедельник пресс-служба УЕФА сообщила, что женская сборная России по мини-футболу не сможет выступить на чемпионате Европы 2022 года. Мужской коллектив отстранен от участия в отборочном турнире на чемпионат мира - 2024.
"Решение исполкома УЕФА неожиданностью для нас не стало. На недавнем совещании с клубами Парибет-Суперлиги мы рассматривали два варианта календаря: с официальными международными стартами и без них. Увы, случился второй вариант, и мы расстроены сложившейся ситуацией, но называть ее безвыходной не собираемся. Мы больше внимания и сил бросим на развитие внутренних резервов, на поддержку наших массовых, юношеских и любительских соревнований, на региональную активность, эта ситуация только сплотит нас и позволит стать сильнее", - сказал Алиев.
"Уже сегодня мы видим активность правительства нашей страны, министерства спорта, Российского футбольного союза, направленную на поддержку спортивного и конкретно футбольного движения. Мы чувствуем поддержку ведущих средств массовой информации. Это то единение, которое, безусловно, позволит нам выйти победителями из любой ситуации", - добавил собеседник агентства.