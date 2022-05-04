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1 час назад

В России может появиться альтернативная Лига чемпионов

Чемпионат.com

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка Премьер-Лиги в формате, напоминающим Лигу чемпионов, сообщает «Спорт-экспресс». Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов.

В России может появиться своя "Лига чемпионов"
Фото: ТАССТАСС

Согласно проекту, на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22. То есть, первую составят коллективы, которые финишируют 1-4-м, вторую — 5-8-м, третью — 9-12-м, четвертую — либо 13-14-м и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.

Встречи турнира планируется проводить посередине недели — в дни, когда в еврокубках проходят матчи ЛЧ и ЛЕ.

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