В России может появиться своя "Лига чемпионов"

Согласно проекту, на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22. То есть, первую составят коллективы, которые финишируют 1-4-м, вторую — 5-8-м, третью — 9-12-м, четвертую — либо 13-14-м и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.