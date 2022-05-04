Три удаления в матче «Краснодар» - «Локомотив» и потеря шансов на Топ-2

«Краснодар» на своем поле обыграл «Локомотив» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

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Встреча завершилась со счетом 1:0. За семь минут до конца основного времени матча «Краснодар» открыл счет, дальним ударом левый угол поразил Александр Черников.

Команды доигрывали в неполных составах, на 48-й минуте гости остались вдесятером после удаления Константина Марадишвили, совершившего перед своей штрафной фол последней надежды на Никите Кривцове.

На 76-й минуте составы уравнялись после удаления Руслана Апекова, который получил красную карточку спустя пять минут после выхода на поле за фол на Дмитрии Живоглядове. Уже в добавленное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Черников.

После 27 матчей «быки» идут на пятом месте с 45 очками, а «Локомотив» занимает шестую строчку (41 балл).В следующем туре 8 мая «Краснодар» в Туле сыграет с «Арсеналом», а «Локомотив» в тот же день примет в Москве казанский «Рубин».