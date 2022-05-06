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20 минут назад

Уткин рассказал, почему боссы УЕФА отстранили российские команды

Евро-футбол.Руиещё 1

Известный комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале объяснил причины, по которым руководители УЕФА отстранили российские команды от международных матчей.

Уткин рассказал, почему боссы УЕФА отстранили российские команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уткин сказал, что европейские сборные отказывались играть с российской сборной в стыках, так что ситуация могла повториться с российскими клубами. Комментатор отметил, что представители УЕФА решили отстранить отечественные команды для того, чтобы не столкнуться с подобным в следующем сезоне.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от международных матчей под эгидой УЕФА из-за ситуации на Украине.

Футбол,Василий Уткин,УЕФА,
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