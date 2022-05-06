Уткин рассказал, почему боссы УЕФА отстранили российские команды

Уткин сказал, что европейские сборные отказывались играть с российской сборной в стыках, так что ситуация могла повториться с российскими клубами. Комментатор отметил, что представители УЕФА решили отстранить отечественные команды для того, чтобы не столкнуться с подобным в следующем сезоне.