Есть ли у Карасёва шансы на ЧМ-2022?

«Считаю, что если есть подход, что футбол – вне политики, то тогда желательно чёткое и понятное объяснение. Мы не понимаем и не знаем причины. Если бы в УЕФА сказали, что они беспокоятся о безопасности арбитров, то, наверное, это объяснение имело бы право на существование. Мы сейчас просто не знаем мотивировку. Наши арбитры продолжают обучаться, но назначений на матчи не получают. Это большой вопрос о коллективной ответственности, но без позиции УЕФА говорить подробнее было бы неправильно. Мы хотим, чтобы наши арбитры, клубы и болельщики ездили за границу. И чтобы к нам приезжали. ЧМ–2018 был классным и даже лучшим в истории. Мы со своей стороны продолжаем учить английский, повышать уровень судейства и готовы вернуться к назначениям.