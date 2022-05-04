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54 минуты назад

В РФС ХОТЯТ ВВЕСТИ VAR В ФНЛ СО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА

Чемпионат.com

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о планах по внедрению системы VAR в ФНЛ.

в РФС рассказали о будущем VAR в России
Фото: ТАССТАСС

«Я надеюсь, что получится его ввести уже в следующем сезоне. Ну или мини-VAR, нам бы это очень помогло и в плане подготовки судей. Они были бы лучше натренированы для работы в РПЛ. А накал части матчей ФНЛ вполне соответствует уровню РПЛ. Особенно сейчас, когда команды ФНЛ стали больше заинтересованы подняться в РПЛ из-за нового ТВ-контракта.

Какие сложности с внедрением VAR в ФНЛ? Важно, чтобы стадион позволял использовать технологию (освещение, высота трибун и прочее). Есть ли двойное резервирование по электричеству, и, если работа идёт через VAR-центр, стадион должен быть подключен к широкополосной линии интернета. Помимо этого, клубы должны быть готовы платить за VAR. Это чувствительные суммы для клубов: речь идёт как о крупных разовых инвестициях в оборудование, так и о постоянных расходах на логистику, обучение и собственно судейство.

Реально ли успеть всё сделать уже к следующему сезону? Нужно всё посчитать, предоставить клубам расчёты и потом нести за это ответственность. У нас пока нет окончательного решения, кто будет провайдером этих услуг. Надеюсь, что в следующем сезоне какое-то количество матчей ФНЛ будет с VAR. Видимо, не с первого тура. Технологически мы готовы это делать хоть сейчас. Мы же это делаем на матчах Кубка России. Тут вопрос регламента. Клубы должны согласиться, что VAR будет на каком-то количестве матчей. Учитывая количество судей, одна игра в туре – не проблема. А вот если несколько матчей в туре ФНЛ, то у нас уже возникает затык», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Футбол,Григорий Телингатер,РФС,
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