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54 минуты назад

В России создадут аналог Лиги чемпионов

Елена Прошина

Российское футбольное руководство рассматривает возможность воссоздания Кубка премьер-лиги в качестве альтернативы Лиге чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс».

В России создадут аналог Лиги чемпионов
Фото: uefa.comuefa.com

Новый турнир может появиться в российском футбольном календаре уже в сезоне 2022/2023 в том случае, если в РФПЛ останется 16 команд-участниц.

Предполагается, что команды будут разбиты на четыре группы в соответствии с итоговой турнирной таблицей высшего дивизиона в предыдущем сезоне. Первую составят коллективы, которые финишируют на 1-4 местах, вторую - на 5-8 местах, третью – на 9-12-м, в четвертую войдут команды с 13 и 14 мест и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут по две команды, затем состоятся полуфиналы и финал.

Матчи будут проводиться в дни проведения игр еврокубков, от которых УЕФА отстранила российские клубы.

Единственный розыгрыш Кубка премьер-лиги проводился в 2003 году. Его победителем стал петербургский «Зенит».

Футбол,УЕФА,Зенит,
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