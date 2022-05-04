В России создадут аналог Лиги чемпионов

Предполагается, что команды будут разбиты на четыре группы в соответствии с итоговой турнирной таблицей высшего дивизиона в предыдущем сезоне. Первую составят коллективы, которые финишируют на 1-4 местах, вторую - на 5-8 местах, третью – на 9-12-м, в четвертую войдут команды с 13 и 14 мест и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут по две команды, затем состоятся полуфиналы и финал.