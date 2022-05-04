В России создадут аналог Лиги чемпионов

Российское футбольное руководство рассматривает возможность воссоздания Кубка премьер-лиги в качестве альтернативы Лиге чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Новый турнир может появиться в российском футбольном календаре уже в сезоне 2022/2023 в том случае, если в РФПЛ останется 16 команд-участниц.
Предполагается, что команды будут разбиты на четыре группы в соответствии с итоговой турнирной таблицей высшего дивизиона в предыдущем сезоне. Первую составят коллективы, которые финишируют на 1-4 местах, вторую - на 5-8 местах, третью – на 9-12-м, в четвертую войдут команды с 13 и 14 мест и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут по две команды, затем состоятся полуфиналы и финал.
Матчи будут проводиться в дни проведения игр еврокубков, от которых УЕФА отстранила российские клубы.
Единственный розыгрыш Кубка премьер-лиги проводился в 2003 году. Его победителем стал петербургский «Зенит».