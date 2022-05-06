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46 минут назад

Уткин назвал «Спартак» самым популярным клубом России

Евро-футбол.Руиещё 1

Известный комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу популярности московского «Спартака».

Уткин назвал «Спартак» самым популярным клубом России
Фото: globallookpressgloballookpress

Уткин сказал, что именно «Спартак» является самым популярным клубом России, а не «Зенит», как это показывают некоторые опросы. Комментатор отметил, что если в предстоящем поединке между «Спартаком» и «Зенитом» победу одержит питерский клуб, то порадуются только в Санкт-Петербурге, а если выиграют «красно-белые», то гудеть будет не только Москва, но и большинство городов России.

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой 15 мая в рамках 29-го тура российского чемпионата.

Футбол,Василий Уткин,Зенит,Спартак,
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