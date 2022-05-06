Шмейхель считает, что «Реал» не имеет права играть в финале Лиги чемпионов

Экс-вратарь « Манчестер Юнайтед » Петер Шмейхель критично отозвался об игре «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

«Реал» не имеет права быть в этом финале. В матчах полуфинала она отставала на милю от «Манчестер Сити», — заявил Шмейхель CBS Sports.

Напомним, «Реал» в ответном матче сумел восстановить паритет по сумме двух встреч и перевел игру в овертайм, где Карим Бензема забил решающий гол с пенальти. 28 мая «сливочные» сыграют в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».