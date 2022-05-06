Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
49 минут назад

Шмейхель считает, что «Реал» не имеет права играть в финале Лиги чемпионов

Inoprosportиещё 7

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель критично отозвался об игре «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Шмейхель считает, что «Реал» не имеет права играть в финале Лиги чемпионов
Фото: globallookpressgloballookpress

«Реал» не имеет права быть в этом финале. В матчах полуфинала она отставала на милю от «Манчестер Сити», — заявил Шмейхель CBS Sports.

Экс-игрок отметил, что «Реалу» удалось реализовать немногочисленное количество созданных моментов.

Напомним, «Реал» в ответном матче сумел восстановить паритет по сумме двух встреч и перевел игру в овертайм, где Карим Бензема забил решающий гол с пенальти. 28 мая «сливочные» сыграют в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Футбол,Карим Бензема,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители