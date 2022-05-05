Экс-наставник «Зенита» заявил, что тренер Ваноли позорит команду

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Итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.

«Думаю, Ваноли должен уйти из «Спартака», он позорит народную команду. «Спартак» должен бороться за золотые медали, а не за десятое место. Это ненормально для красно-белых», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Вчера, 4 мая, появилась информация, что Ваноли может покинуть свою должность, даже если выиграет в этом сезоне Кубок России. В чемпионате его подопечные идут на десятом месте и не имеют шансов на медали.

В качестве одного из сменщиков Ваноли называется главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Под его руководством команда из краснодарского края идет на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют со своим основным конкурентом за бронзу — ЦСКА. Команды отделяет лишь два очка.