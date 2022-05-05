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1 час назад

Экс-наставник «Зенита» Петржела заявил, что тренер «Спартака» Ваноли позорит красно-белых

Газета.Ru

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли должен покинуть клуб.

Экс-наставник «Зенита» заявил, что тренер Ваноли позорит команду
Фото: ТАССТАСС

Итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.

«Думаю, Ваноли должен уйти из «Спартака», он позорит народную команду. «Спартак» должен бороться за золотые медали, а не за десятое место. Это ненормально для красно-белых», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Вчера, 4 мая, появилась информация, что Ваноли может покинуть свою должность, даже если выиграет в этом сезоне Кубок России. В чемпионате его подопечные идут на десятом месте и не имеют шансов на медали.

В качестве одного из сменщиков Ваноли называется главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Под его руководством команда из краснодарского края идет на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют со своим основным конкурентом за бронзу — ЦСКА. Команды отделяет лишь два очка.

Ранее сообщалось, что бюджет «Спартака» сократится более чем вдвое.

Футбол,Паоло Ваноли,Властимил Петржела,Владимир Федотов,Зенит,Спартак,
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