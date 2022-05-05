90 минут сумасшествия во Франции

В Лиге Европы и Лиге конференций сегодня определятся финалисты. Драма неизбежна.

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5 мая в еврокубках определятся финалисты ещё двух еврокубков. В Лиге Европы «Рейнджерс» примет «РБ Лейпциг», а «Вест Хэм» наведается к «Айнтрахту». В Лиге Европы «Рома» сыграет с «Лестером», а «Марсель» померяется силами с «Фейеноордом». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Бывший тренер «Спартака» творит чудеса

«РБ Лейпциг» был создан в 2009 году. Клуб в рекордные сроки добрался до элитного дивизиона немецкого футбола, поставил на поток развитие талантливой молодёжи и неоднократно участвовал в Лиге чемпионов. Успехи очевидны. Не хватает только одного - трофея. Хотя бы какого-нибудь.

«Быки» постоянно ходят вокруг да около. Дважды были вице-чемпионами Германии, дважды доходили до финала Кубка страны, даже забирались в полуфинал Лиги чемпионов! Всякий раз чего-то не хватало. Первая половина нынешнего сезона получилась провальной, но смена тренера в декабре перевернула ситуацию. Прошедший школу «Спартака» Доменико Тедеско влюбил в себя боссов клуба и болельщиков за несколько месяцев. Он знает, как работать в тяжелейших условиях.

«Лейпциг» выдавал беспроигрышные серии, вошёл в зону Лиги чемпионов, добрался до финала Кубка Германии. И штурмует Лигу Европы. Неделю назад обыграл на своём поле «Рейнджерс» со счётом 1:0, теперь надо закрепить успех в Шотландии. На победу немцев предлагается поставить с коэффициентом 2.01, на «обе команды забьют» - за 1.67. Если Тедеско выиграет первый трофей в истории клуба, статус местной легенды ему обеспечен.

Последний шанс Дэвида Мойеса на Лигу чемпионов

«Вест Хэм» второй сезон подряд облизывается на Лигу чемпионов. Год назад лондонцы сражались за попадание в топ-4 до последних туров, но довольствовались шестой строчкой. Расклад повторился: начали бодро, сохранить темп не смогли. За три тура до конца потеряли даже теоретические шансы на место в четвёрке АПЛ.

Остаётся последний шанс - выиграть Лигу Европы. Жеребьёвка англичан не жалела. В плей-офф им выпадали «Севилья» и «Лион». В полуфинале соперник попался вроде бы менее статусный, зато куда более заряженный. «Барселона» не даст соврать. «Айнтрахт» сенсационно победил в Англии со счётом 2:1, поставив «молотобойцев» на грань краха. Теперь им надо любой ценой выигрывать в Германии. Букмекер Winline даёт на победу «Вест Хэма» коэффициент 2.80.

Проблема в том, что без надёжной обороны во Франкфурте делать нечего. А у Дэвида Мойеса с этим проблемы. Пропускают на протяжении четырёх матчей, не убереглись даже от стоящего навылет «Бёрнли». Стоит рассмотреть «обе команды забьют», на который дают коэффициент 1.71. Эта ставка доезжала в девяти предыдущих встречах с участием «Айнтрахта» в Лиге Европы. Похоже, скучать зрителям не придётся.

Жозе Моуринью в погоне за историческим достижением

Великий португалец выигрывал Лигу чемпионов с двумя разными клубами, а в 2017 году взял Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед». В последние годы карьера Особенного явно пошла на спад, хотя в «Роме» получается как минимум неплохо. Яркий футбол, высокая результативность и добротные результаты. Особенно на международной арене.

На прошлой неделе римляне потеряли шансы на попадание в четвёрку сильнейших Серии А. Составы у конкурентов откровенно сильнее, сотворить чудо Моуринью не смог. Зато теперь может выиграть дебютный розыгрыш Лиги конференций и войти в историю. Трофеев у «Ромы» не было аж с 2008 года, тогда взяли Кубок Италии. Долгожданный успех скрасит сложный период в клубной истории.

В первом полуфинальном матче с «Лестером» была ничья - 1:1. Англичане ни за что не борются на внутренней арене, акцент также сделан на Лигу конференций. Значит, битва будет что надо! Сделать ставку на дополнительное время предлагается за 3.10. А может, дело дойдёт и до серии пенальти. Winline даёт 5.40 на то, что победитель противостояния определится в серии 11-метровых.

90 минут сумасшествия во Франции

«Марсель» и «Фейеноорд» - это гарантия праздника для нейтрального зрителя. Две зрелищные команды, которые показывают страстный и результативный футбол. Прессинг, ошибки, голы, эмоции - всего этого хватит на несколько клубов. Неделю назад в Нидерландах соперники оформили пять голов к исходу 46-й минуты! Правда, на этом и остановились.

«Фейеноорд» в итоге выиграл со счётом 3:2. Хотя вряд ли кто-то сомневается, что в этой паре всё самое интересное впереди. Клуб из Роттердама оборотов не сбавляет. В воскресенье, например, обыграл «Фортуну» со счётом 3:1. В 11 из 12 последних матчей с участием команды Арне Слота забивалось как минимум три мяча. Заключить пари на тотал больше 2.5 гола можно за 1.58. Если в основное время вратари пропустят как минимум трижды, с 2000 рублей вы получите 3160 рублей.

Можно пойти ещё дальше. «Фейеноорд» забивает не менее двух раз вот уже 12 игр подряд во всех турнирах! Впечатляющая серия даже по меркам привычно результативного голландского футбола. Winline предлагает поставить на ИТБ 1.5 гола гостей с коэффициентом 2.24. Если «Марсель» пропустит хотя бы два мяча, выплата с 2000 рублей составит 4480 рублей.