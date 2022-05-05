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1 час назад

Пеп о том, стало ли поражение от «Реала» самым болезненным для него: «У меня были другие тяжелые поражения в ЛЧ – от «Челси» с «Барсой»

Sports.ru

Пеп Гвардиола ответил, стало ли поражение от «Реала» самым болезненным в его карьере.

Гвардиола прокомментировал поражение
Фото: EPAEPA

«Манчестер Сити» уступил мадридскому клубу (1:3) в полуфинале Лиги чемпионов.

По ходу второго тайме «горожане» лидировали 1:0, но пропустили два мяча в конце второго тайма. Гол Карима Бензема в экстра-таймах с пенальти вывел «Реал» в финал турнира.

«У меня были и другие тяжелые поражения в Лиге чемпионов – например, от «Челси», когда я тренировал «Барселону».

Сейчас мы были очень близки. В первом тайме нам было непросто, но во втором сыграли лучше. Не получилось проконтролировать ситуацию до конца.

За исключением того, что произошло в конце, мы действовали блестяще. Они забили еще один гол», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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