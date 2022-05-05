Арсен Венгер: Возрастные нападающие – самые эффективные

Арсен Венгер отметил эффективность возрастных нападающих.
«Карим Бензема демонстрирует ум и эффективность. Все, что он делает, выглядит просто и разумно. Он как никто другой чувствует ритм игры.
Мы наблюдаем интересное явление по всей Европе: самые возрастные нападающие – самые эффективные.
Роберт Левандовски, Бензема, Златан Ибрагимович забивают голы и в 35, и в 40 лет.
Лучшие нападающие Европы – люди старше 30 лет. Они используют каждую ошибку соперника», – заявил бывший главный тренер «Арсенала» в интервью beIN SPORTS.