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1 час назад

Арсен Венгер: «Возрастные нападающие – самые эффективные. Левандовски, Бензема и Златан забивают и в 35, и в 40 лет»

Sports.ru

Арсен Венгер отметил эффективность возрастных нападающих.

Арсен Венгер: Возрастные нападающие – самые эффективные
Фото: ТАССТАСС

«Карим Бензема демонстрирует ум и эффективность. Все, что он делает, выглядит просто и разумно. Он как никто другой чувствует ритм игры.

Мы наблюдаем интересное явление по всей Европе: самые возрастные нападающие – самые эффективные.

Роберт Левандовски, Бензема, Златан Ибрагимович забивают голы и в 35, и в 40 лет.

Лучшие нападающие Европы – люди старше 30 лет. Они используют каждую ошибку соперника», – заявил бывший главный тренер «Арсенала» в интервью beIN SPORTS.

Футбол,Карим Бензема,Роберт Левандовски,Арсен Венгер,
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