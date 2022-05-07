Бывший тренер "Локомотива" Николич вернется в РПЛ

Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича, рассказал о желании своего клиента вновь поработать в России.
"Интерес к Николичу в России сохраняется, но пока он не определился с новой командой. Ближе к 15 мая должен принять решение. Он 100% вернется в Россию, но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера это сдерживающий фактор. Посмотрим, что будет в будущем. Уверен, что он еще поработает в РПЛ. Возможно, не сейчас, но через год-два", — передает слова Йоксимовича "Матч ТВ".
Сербский специалист возглавил "Локомотив" в мае 2020 года. Под его руководством "железнодорожники" стали обладателем Кубка России в сезоне 2020/21. 5 октября этого года 42-летний тренер покинул свой пост. На смену ему пришел немец Маркус Гисдоль. Под его руководством московская команда заняла последнее место в Лиге Европы в этом сезоне, проиграв четыре из шести матчей.
Немецкий специалист покинул российский клуб после событий на Украине. После 27 туров "железнодорожники" занимают шестое место, а также выбыли из участия в Кубке России. В последнем туре "Локомотив" проиграл "Краснодару", который остался без единого легионера в составе.