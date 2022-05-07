Бывший тренер "Локомотива" Николич вернется в РПЛ

"Интерес к Николичу в России сохраняется, но пока он не определился с новой командой. Ближе к 15 мая должен принять решение. Он 100% вернется в Россию, но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера это сдерживающий фактор. Посмотрим, что будет в будущем. Уверен, что он еще поработает в РПЛ. Возможно, не сейчас, но через год-два", — передает слова Йоксимовича "Матч ТВ".