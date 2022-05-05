Дзюба потеряет в деньгах

33-летний форвард выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
«Зенит» продлит контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Bobsoccer.
По данным источника, 33-летний форвард подпишет однолетнее соглашение с понижением оклада.
Напомним, в текущем сезоне Премьер-лиги российский футболист отыграл 25 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Он помог сине-бело-голубым досрочно выиграть чемпионство.
Добавим, что Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. В его активе 246 матчей и 10 трофеев, в том числе четыре титула РПЛ.