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26 минут назад

Дзюба согласился продлить контракт с «Зенитом» с понижением зарплаты

Советский спорт

33-летний форвард выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.

Дзюба потеряет в деньгах
Фото: ТАССТАСС

«Зенит» продлит контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Bobsoccer.

По данным источника, 33-летний форвард подпишет однолетнее соглашение с понижением оклада.

Напомним, в текущем сезоне Премьер-лиги российский футболист отыграл 25 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Он помог сине-бело-голубым досрочно выиграть чемпионство.

Добавим, что Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. В его активе 246 матчей и 10 трофеев, в том числе четыре титула РПЛ.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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