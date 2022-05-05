Глушаков может уйти из "Химок" без компенсации

"Сейчас все мысли о последних трех турах, я не задумывался о том, покину или не покину "Химки". У меня хорошие отношения с клубом, когда я подписывал контракт, была договоренность, что в случае хорошего предложения меня отпускают бесплатно. Аналогично и клуб может расторгнуть со мной контракт без выплаты компенсации. Здесь все честно и открыто", — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".