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1 час назад

Глушаков может уйти из "Химок" бесплатно, клуб может расторгнуть контракт без компенсации

Газета.Ruиещё 1

Полузащитник сборной России и подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал о договоренностях с клубом по поводу своего контракта.

Глушаков может уйти из "Химок" без компенсации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас все мысли о последних трех турах, я не задумывался о том, покину или не покину "Химки". У меня хорошие отношения с клубом, когда я подписывал контракт, была договоренность, что в случае хорошего предложения меня отпускают бесплатно. Аналогично и клуб может расторгнуть со мной контракт без выплаты компенсации. Здесь все честно и открыто", — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

Глушаков стал игроком подмосковной команды в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ) 35-летний полузащитник провел за подмосковный клуб 24 матча и забил девять голов и оформил две голевые передачи. "Химки" после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 29 очков и занимают 12 позицию в таблице. В прошлом туре команда Сергея Юрана сыграла вничью с "Уфой" 1:1. В следующем туре "Химки" сыграют с "Зенитом".

Ранее сообщалось, что покинувший пост генерального директора "Химок" Владимир Габулов может быть отстранен от футбольной деятельности.

Футбол,Сергей Юран,Денис Глушаков,Владимир Габулов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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