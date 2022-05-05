Глушаков может уйти из "Химок" без компенсации

Полузащитник сборной России и подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал о договоренностях с клубом по поводу своего контракта.
"Сейчас все мысли о последних трех турах, я не задумывался о том, покину или не покину "Химки". У меня хорошие отношения с клубом, когда я подписывал контракт, была договоренность, что в случае хорошего предложения меня отпускают бесплатно. Аналогично и клуб может расторгнуть со мной контракт без выплаты компенсации. Здесь все честно и открыто", — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Глушаков стал игроком подмосковной команды в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ) 35-летний полузащитник провел за подмосковный клуб 24 матча и забил девять голов и оформил две голевые передачи. "Химки" после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 29 очков и занимают 12 позицию в таблице. В прошлом туре команда Сергея Юрана сыграла вничью с "Уфой" 1:1. В следующем туре "Химки" сыграют с "Зенитом".
Ранее сообщалось, что покинувший пост генерального директора "Химок" Владимир Габулов может быть отстранен от футбольной деятельности.