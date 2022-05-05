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1 час назад

Представитель Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси»

Lenta.ru

Бизнесмен Роман Абрамович не будет увеличивать стоимость «Челси» при продаже клуба. Об этом официальному сайту лондонской команды сообщил его представитель.

Представитель Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси»
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

В заявлении, с которым выступил представитель Абрамовича, также уточняется, что владелец команды не претендует на вырученные от ее продажи средства. Кроме того, опровергается информация о том, что бизнесмен требует от «Челси» возврата долга. Представитель подчеркнул, что Абрамович стремится найти для клуба хорошего владельца.

Ранее 5 мая сообщалось о том, что «Челси» могут исключить из Английской премьер-лиги (АПЛ). Это произойдет в том случае, если клуб не найдет нового владельца до 8 июня.

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Российский бизнесмен попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая «Челси», наложен арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба.

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