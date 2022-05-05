Представитель Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси»

Бизнесмен Роман Абрамович не будет увеличивать стоимость «Челси» при продаже клуба. Об этом официальному сайту лондонской команды сообщил его представитель.

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В заявлении, с которым выступил представитель Абрамовича, также уточняется, что владелец команды не претендует на вырученные от ее продажи средства. Кроме того, опровергается информация о том, что бизнесмен требует от «Челси» возврата долга. Представитель подчеркнул, что Абрамович стремится найти для клуба хорошего владельца.

Ранее 5 мая сообщалось о том, что «Челси» могут исключить из Английской премьер-лиги (АПЛ). Это произойдет в том случае, если клуб не найдет нового владельца до 8 июня.