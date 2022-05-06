Мостовой высказался о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»

«Cомневаюcь, что Дзюба уйдет из «Зенита». Да, мы знаем, что у Артема заканчиваетcя контракт, — в «Зените» не говорят, готовы ли они его подпиcать или нет. Не вижу cмыcла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду». Зачем?



В «Црвене Звезде» хотят взять Дзюбу, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов? Многие так говорят. «Зенит» бы тоже играл в Лиге чемпионов, будь у нас другая ситуация.



Даже если «Зенит» не заинтересован в Дзюбе, у нас есть еще команды в России, куда его с удовольствием возьмут. Дзюба может уйти в любой другой клуб РПЛ», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».