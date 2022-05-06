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1 час назад

Экс-игрок "Спартака" Мостовой раскритиковал возможный переход Дзюбы в "Црвену Звезду"

Газета.Ruиещё 2

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».

Мостовой высказался о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»
Фото: Алексей Даничев/Евгений Одиноков/РИА «Новости»Алексей Даничев/Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«Cомневаюcь, что Дзюба уйдет из «Зенита». Да, мы знаем, что у Артема заканчиваетcя контракт, — в «Зените» не говорят, готовы ли они его подпиcать или нет. Не вижу cмыcла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду». Зачем?

В «Црвене Звезде» хотят взять Дзюбу, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов? Многие так говорят. «Зенит» бы тоже играл в Лиге чемпионов, будь у нас другая ситуация.

Даже если «Зенит» не заинтересован в Дзюбе, у нас есть еще команды в России, куда его с удовольствием возьмут. Дзюба может уйти в любой другой клуб РПЛ», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы 11 голов в 25 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач. В середине апреля форвард прервал свою безголевую серию, которая тянулась с ноября прошлого года и насчитывала семь матчей.

«Зенит» за три тура до конца РПЛ стал чемпионом России. Этот трофей стал четвертым подряд для клуба с берегов Невы.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк предложил Артему Дзюбе перейти в московский «Спартак», где он начинал свою карьеру.

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