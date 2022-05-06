Геркус назвал проблемные места «Локомотива»

В интервью «Спорт-экспрессу» он назвал происходящее в стане «железнодорожников» экспериментом. По его мнению, в команде напрочь отсутствует баланс между линиями нападения и обороны. Он считает, что «Локомотиву» стоит усилить защиту и опорную зону, а не делать акцент на покупку атакующих игроков.