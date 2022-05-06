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44 минуты назад

Геркус назвал проблемные места «Локомотива»

Евро-футбол.Ру

Футбольный функционер Илья Геркус поделился мнением насчет проблем московского «Локомотива», где ранее работал генеральным директором.

Геркус назвал проблемные места «Локомотива»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью «Спорт-экспрессу» он назвал происходящее в стане «железнодорожников» экспериментом. По его мнению, в команде напрочь отсутствует баланс между линиями нападения и обороны. Он считает, что «Локомотиву» стоит усилить защиту и опорную зону, а не делать акцент на покупку атакующих игроков.

«Нужен баланс, которого я не вижу. Очень слабая оборона и опорная зона», - сказал Геркус.

За три тура до конца чемпионата России «Локо» идет на шестом месте в турнирной таблице.

Футбол,Илья Геркус,
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