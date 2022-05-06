FIFA может сократить длительность матчей

Международная федерация футбола (FIFA) изучает возможность введения в матчах чистого игрового времени и сокращения длительности игр до 60 минут. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший арбитр организации Марк Клаттенбург.
Специалист отметил, что во время работы арбитром он неоднократно получал жалобы от футболистов на то, что добавил к основному времени матча слишком много или слишком мало минут. Сейчас же данный вопрос изучают глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, FIFA и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который имеет право изменять правила игры в футболе.
В качестве изменений предлагается останавливать таймер, если мяч выходит из игры, в случае травмы игрока, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо. Сроки введения новшеств в правила пока не определены.