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1 час назад

FIFA может сократить футбольный матч до 60 минут

Елена Прошина

Международная федерация футбола (FIFA) изучает возможность введения в матчах чистого игрового времени и сокращения длительности игр до 60 минут. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший арбитр организации Марк Клаттенбург.

FIFA может сократить длительность матчей
Фото: ReutersReuters

Специалист отметил, что во время работы арбитром он неоднократно получал жалобы от футболистов на то, что добавил к основному времени матча слишком много или слишком мало минут. Сейчас же данный вопрос изучают глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, FIFA и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который имеет право изменять правила игры в футболе.

В качестве изменений предлагается останавливать таймер, если мяч выходит из игры, в случае травмы игрока, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо. Сроки введения новшеств в правила пока не определены.

Футбол,Пьерлуиджи Коллина,Марк Клаттенбург,УЕФА,
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