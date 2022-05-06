FIFA может сократить длительность матчей

Международная федерация футбола (FIFA) изучает возможность введения в матчах чистого игрового времени и сокращения длительности игр до 60 минут. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший арбитр организации Марк Клаттенбург .

Специалист отметил, что во время работы арбитром он неоднократно получал жалобы от футболистов на то, что добавил к основному времени матча слишком много или слишком мало минут. Сейчас же данный вопрос изучают глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, FIFA и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который имеет право изменять правила игры в футболе.